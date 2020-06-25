شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1٫935 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 1٫75 ريال كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.90 وبين مستوى المقاومة هو 1.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط