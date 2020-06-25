شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0٫528 ريال، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عند مستوى 0٫56 ريال، ليكون بذلك نموذج "Evening Star” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير قد تصل الى 0٫505 ريال كمستوى أول ثم 0٫485 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫56 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.515 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط