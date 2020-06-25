شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 6٫18 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، لينزلق السهم اسفل اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 6 ريال كمستوى أول ثم 5٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.10 وبين مستوى المقاومة هو 6.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد