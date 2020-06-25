شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1٫694 ريال، الا انه اغلق عند مستى1٫862 ريال، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 1٫80 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 2٫10 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.78 وبين مستوى المقاومة هو 1.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد