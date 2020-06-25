«تريندز» يناقش تأثير «كوفيد-19» في الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس الأول الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، بمشاركة ومتابعة العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي عن بعد» حول: «كوفيد-19 والاقتصاد العالمي»، بهدف تحليل التداعيات المختلفة لوباء كورونا المستجد على اقتصادات المنطقة والعالم، وإلقاء الضوء على التجارب الدولية المختلفة في كيفية التعامل مع هذا الوباء، واحتواء آثاره السلبية واستخلاص الدروس من هذه التجربة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الرؤية التي يتبناها فريق العمل في المركز تستند إلى تحليل الفرص والتحديات التي تطرحها على الصُّعد المختلفة إضافة إلى الأزمات والتطورات الإقليمية والدولية، وتقديم إجابات عِلمية وموضوعية لها، من خلال مقاربات استشرافية تستهدف تحقيق الطموحات البحثية والعلمية التي وضعها المركز لنفسه منذ البداية، إلى جانب العمل على تعزيز التواصل الفكري والعلمي مع أهم مراكز البحوث والدراسات إقليمياً ودولياً.

وقدم من جانبه مستشار المركز العلمي أحمد محمد الأستاد عرضاً عن أهم القضايا التي سيناقشها المنتدى، مشيراً إلى أن ما لحق بالعالم من تغيرات جراء وباء «كوفيد-19»، وتأثيراته على جميع مناحي الحياة، بما فيها الاقتصاد، أفرزت تحديات جديدة، وجب تدبيرها بجدية وحذر، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر مباشرة بسبب هذا الوباء الذي دفع بالدول إلى الانكفاء على نفسها، ما أدى إلى تقييد حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع في قطاعات اقتصادية واسعة تعتمد بالأساس على هذه الحركة.

وتابع أن المركز، ومن منطلق حرص على إيجاد بيئة علمية مناسبة لتبادل الآراء والأفكار، قام بتنظيم فعاليات هذا المنتدى الذي يُعد أول منتدى يشمل سلسلة منتديات ستعقد سنوياً، وستتناول موضوعات وقضايا اقتصادية من منظور علمي وعالمي، ويشكل عنوان هذا المنتدى «كوفيد-19 والاقتصاد العالمي» ترجمة للتطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد، في محاولة لتحليل هذه التطورات وتقييم الحلول والخيارات المقترحة لإدارة المرحلة وتحديد مساراتها المستقبلية.

وأوضح أن منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول، يضم 4 ندوات علمية يشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين الاقتصاديين في مختلف فروع الاقتصاد، ومن مختلف المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية، وهذه الندوات هي: «كوفيد-19 والاقتصاد العالمي: التأثيرات والانعكاسات»، وستقام في 30 يونيو الحالي، «برامج التحفيز الاقتصادي: المتطلبات والتحديات»، وستعقد في 14 يوليو 2020، و«إعادة فتح الاقتصاد على المستويين الوطني والدولي: دروس مستفادة»، وستقام في 28 يوليو 2020.

والندوة الرابعة والأخيرة تحت عنوان: «مستقبل الاقتصاد العالمي: تحديات النمو ومخاطر الكساد»، وستعقد في 11 أغسطس 2020.