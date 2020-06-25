شركات كثيرة لم تنفذ إطاراً شاملاً لإدارة المخاطر السيبرانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية، يسلط الضوء على عدد من الممارسات الهامة التي يمكن للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي تبنيها لإدارة المخاطر التشغيلية.

وبعد انطلاقها في يوليو 2019 بهدف تحديد مستوى النضج العام لبرامج الأمن السيبراني للشركات المرخصة لدى السلطة، قامت المراجعة الموضوعية السيبرانية بتقييم نظم عمل إدارة المخاطر السيبرانية، وممارسات السلامة الإلكترونية، وبرامج المرونة (الاستعداد للحوادث). وقد أجريت المراجعة على مرحلتين، الأولى كانت عبارة عن استبيان شامل لجمع معلومات عالية المستوى عن ممارسات الأمن السيبراني لكل شركة مرخصة، تلتها زيارات ميدانية لشركات مختارة تزاول مجالات مختلفة من الأعمال وأنشطة الخدمات المالية.

وخلصت المراجعة إلى أن عدداً كبيراً من الشركات لم ينفذ إطاراً شاملاً لإدارة المخاطر السيبرانية أو قام بإجراء تقييم محدود لتلك المخاطر. ومن خلال تقييم تطبيق الشركات لممارسات السلامة الإلكترونية، أظهرت النتائج أن عدداً من الشركات وبالأخص الصغيرة منها لم تعتمد حلول التشفير لحماية البيانات الحساسة.

ولعل الاستنتاج الأهم الذي توصل إليه التقرير بشأن مستوى صمود الشركات تجاه الهجمات السيبرانية هو أن نصفها على الأقل لا يتحلى بقدرات تحديد الهوية والاستجابة المستمرة اللازمة لإدارة والتصدي للحوادث السيبرانية.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن تعزيز الصمود الإلكتروني للشركات المرخصة ضمن أولوياتنا الرئيسية. فعلى مدار العامين الماضيين، قمنا بتكثيف عملية إشرافنا على المخاطر السيبرانية، ونحن نعمل بشكل وثيق ودائم مع شركات مركز دبي المالي العالمي للتأكد من وجود سبل الوقاية الوافية لديها لحمايتها من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك وجود التدابير الفعالة للاستجابة لأي هجمة والتعافي من تبعاتها.

كما ينصب تركيزنا أيضاً على تطوير إرشادات على مستوى القطاع حول أفضل ممارسات إدارة المخاطر السيبرانية.

وبدورها تدعم هذه الجهود المكثفة استراتيجية دولة الإمارات واستراتيجية دبي للأمن السيبراني، وهي مصممة لتعزيز بيئة الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي».