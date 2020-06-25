شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى العاشر": العمالة كامل العدد بدءا من الأحد وسط الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إعلان مجلس الوزراء بإلغاء الحظر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد سيترتب عليه زيادة الإنتاج فى القطاعات الصناعية التى شهدت أوضاعا استثنائية أثناء القرار، باستثناء القطاع الدوائى والغذائي.

وأضاف أيمن رضا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قرارات مجلس الوزراء تفتح الباب لعودة العمال كامل العدد بالمصانع بداية من الأسبوع المقبل، وبالتالى حصول العمالة على كامل أجورهم والمساهمة فى تعويض الأوضاع المعيشية التى ترتبت على الإجراءات الخاصة باحتواء الفيروس.

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وشدد أيمن رضا، على دور جمعية المستثمرين باستمرار التزام كافة المصانع بالإجراءات الوقائية اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس بين العمال وعدم التخلى عن تلك الاجراءات، خاصة مع رفع حالة الحظر.

وافتتحت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الأحد المقبل مبنى استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمنطقة، وهو مكون من 3 طوابق، ويحتوى على معمل للتحاليل وآخر منفصل للأشعة بالإضافة إلى سكن مجهز للإعاشة للأطباء والممرضين للعمل على مدار 24 ساعة، علما بأن المبنى مجهز وتم تسليمه لوزارة الصحة والتى تولت مسؤولية توفير الأطقم الطبية، بينما تولت جمعية المستثمرين مهمة توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية وسبل الوقاية بقيمة مليونى جنيه عن طريق تبرعات المستثمرين.