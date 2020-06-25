شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الطيران قريبا.. تعرف على مميزات التأمين على السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأمين على السفر، واحد من أهم أنواع التأمين والذى قد لا يلجأ إليه البعض إلا إذا أجبروا عليه من قبل الدولة التى يتوجهون لها، رغم دوره فى الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أى خطر من الممكن التعرض له، وله عدة مميزات أهمها يمكن حصرها فى النقاط التالية:

1 - التأمين الصحى: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية.

2- التأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب فى السفر، أو تأخر وصولها فى الوقت المناسب، ونقل الجثمان.

3 - نقل المؤمن له أو إعادته إلى وطنه فى حالة إصابته بمرض أو بجروح .

4 - التكفل بالمصاريف الطبية من جراء مرض أو جرح وقع خارج الوطن ويبلغ الحد الأقصى لهذه المصاريف حوالى 30.000يورو.

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5 - دفع مصاريف الفندق الذى سيمدد المؤمن له إقامته به بسبب مرض خلال السفر

6 - التكفل بمصاريف نقل أحد أقارب المؤمن له إذا ما تعدت فترة الاستشفاء عشرة أيام.

7 - تحمل مصاريف نقل المؤمن له المتوفى ومصاريف نقل القريب المرافق

8 - إرسال الأدوية غير المتوفرة فى حالة الطوارئ إلى المكان الذى تحول إليه المؤمن له.

9 - التكفل بمصاريف العودة الاضطرارية للمؤمن له بسبب وقوع حادث فى مسكنه تجعل عودة المؤمن له من السفر ضرورية

10 - تحمل مصاريف الدفاع عن المؤمن له أمام المحاكم الأجنبية فى صورة ارتكابه لحادث مرور.