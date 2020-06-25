شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة الطباعة: الدولة وفرت خامات الإنتاج للقطاعات الصناعية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى حنا عضو غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إن بعض ضعاف النفوس استغلوا أزمة فيروس كورونا، ورفعوا سعر الخامات لإنتاج الكمامات لتسجل أرقام قياسية ليرتفع سعر طن الخام لإنتاج الكمامة من 22 ألف جنيه إلى 320 ألف جنيه، رغم أن الدولة عملت على توفير المواد الخام لكافة القطاعات التصنيعية.

وأضاف "حنا" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لعبت دور حيوى فى التعامل مع أزمة نقص الخام، بفتح الباب للاستيراد وتبسيط وتسهيل إجراءات دخولها إلى المصانع المصرية، لكن لا يمكن التعويل على الحكومة فى كل شئ، ولابد من أن يقوم القطاع الخاص بدوره فى دعم الدولة فى ظل هذه الظروف.

وأشار إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الإجراءات ستساهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى، وذلك لأن الأسواق الاستهلاكية ستجد إقبالا بصورة أفضل، قياسا على الفترة التى شهدت إغلاقا جزئيا للأنشطة، الأمر الذى أثر على حجم الاستهلاك بصورة واضحة.

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وسبق لوزارة التجارة والصناعة واتخذت قرارا بمنع تصدير الكمامات من منتصف مارس 2020 إلى منتصف يوليو، وتم تجديد القرار مؤخرا لمدة 3 أشهر أخرى، نظرا لاحتياج السوق المحلية إليها، ولكن هذا القرار لم يشمل مستلزمات الإنتاج أسوة بالدول التى اتخذت هذا القرار لنفس الغرض.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

واستهدف القرارين توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.