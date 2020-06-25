ننشر خريطة الأراضى الصناعية المتاحة للمستثمرين بـ12 محافظة فى 17 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باب تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، بدءا من الثلاثاء 23 يونيو 2020، على المستثمرين لحجز الأراضى للأنشطة المختلفة، وفيما يلى أهم المعلومات عن توزيع الأراضى وعدد القطع المتاححة فى كل محافظة. -إتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين للقطاعات المختلفة. -القطع الجديدة موزعة على عدد 12 محافظة بالجمهورية. -يتم استقبال طلبات سحب كراسات شروط تخصيص الأراضى حتى 2 يوليو 2020 . -تقديم طلبات التخصيص حتى 3 أغسطس 2020. -التخصيص ودراسة الطلب يتم فى 90 يوما والحجز من خلال موقع الخريطة الإليكترونية. -القطامية بالقاهرة 4 قطع بمساحة 7032 متر. - المحلة بمحافظة الغربية اتاحة 37 قطعة أرض 27248 متر. Advertisements - العاشر من رمضان عدد 51 قطعة بمساحة 303886 متر. - طيبة فى الأقصر 9 قطع بمساحة 54799 متر. -قنطرة شرق بالاسماعلية 45 قطعة أرض بمساحة 39460 متر. -اتاحة 33 قطعة أرض فى برج العرب بالإسكندرية بمساحة 106000 متر. -5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط6995 متر. -329 قطعة أرض فى مدينة السادات بالمنوفية بمساحة اجمالية 746061 متر. -3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 متر. - 13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 متر. - 19 قطعة أرض فى بورسعيد بمساحة 38844 متر. -نجع حمادى بقناة تم اتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 متر .

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