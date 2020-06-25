شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على انخفاض بأكثر من 4% متأثراً بتحقيقات "موديل إس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل فتح الوكالات التنظيمية في الولايات المتحدة تحقيقا بشأن خلل فني بعد تلقي شكاوى مرتبطة بسيارات "موديل إس".



وأعلنت وكالة سلامة المرور في أمريكا بأنها تلقت العديد من الشكاوى من مستهلكين اكتشفوا عطلا فنيا في الشاشة التي تعمل باللمس داخل سيارات "موديل إس".



وأكدت الوكالة بأن الخلل الفني في هذه الشاشات يعوق قيادة المستخدمين لسيارات "موديل إس"، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حادث بسبب هذا العطل.

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ومن ناحية أخرى، تعرضت "تسلا" لانتقادات شديدة بسبب إعلانها إنشاء مصنع "سايبرتراك" - لصناعة شاحنتها الكهربائية - في مدينة "أوستن" بولاية تكساس الأمريكية.



يأتي ذلك في ظل مخاوف الكثيرين من طريقة تعامل "تسلا" مع الموظفين وتأثير مصنعها على على الازمة السكانية فضلا عن سعيها للحصول على امتيازات ضريبية من السلطات مقابل استثمارات ووظائف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 4.1% وأغلق الجلسة عند 960.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1000.8 دولار وأقل سعر عند 953.1 دولار.