شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يهبط بأكثر من 3% قبيل الإعلان عن شاحنتها الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فورد" خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط ضغوط ومبيعات مكثفة طالت أغلب القطاعات في "وول ستريت".



وعزف المستثمرون عن شركات السيارات في الجلسة في ظل القلق من زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" واحتمالات عودة قيود الإغلاق على المصانع ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

Advertisements



ومن المنتظر يوم الخميس إعلان "فورد" عن نسخة جديدة من شاحنات "إف - 150" الشهيرة التي تعد من أفضل منتجاتها من حيث المبيعات لا سيما في السوق الأمريكي.



وذكرت الشركة الأمريكية بأنها باعت ما يقرب من 900 ألف شاحنة من فئة "إف" في السوق المحلي وجنت من ذلك إيرادات تصل إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي إيرادات "فورد" من مبيعات كافة منتجاتها حوالي 143.5 مليار دولار عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فورد" بنسبة 3.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 5.95 دولار، وسجل أعلى سعر عند 6.12 دولار في حين سجل أقل سعر عند 5.86 دولار.