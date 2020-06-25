زيادة في سيولة أسواق الإمارات والمنطقة عوضت غياب «الأجنبية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» إن هناك زيادة ملحوظة في مستويات السيولة في أسواق الأسهم المحلية في دول المنطقة بما فيها أسواق الإمارات، وأكد أن السيولة المحلية أسهمت في تعويض غياب السيولة الأجنبية في أسواق المنطقة، ورجح أن تبقى السيولة المحلية عند مستوياتها المرتفعة في ظل السياسات التيسيرية ما من شأنه أن يدعم التعافي بقوة مع بدء فتح الاقتصاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المجموعة، أمس الأربعاء، على هامش مؤتمرها السنوي للمستثمرين الذي عقدته افتراضيا أيضاً هذا العام، وقال شمس الدين إن المجموعة تتوقع بشكل عام تراجع أرباح الشركات المدرجة في أسواق الدول العربية بمتوسط 25% هذا العام نتيجة الجائحة وتدابير الإغلاق التي اعتمدتها هذه الدول للحد من انتشار الفيروس، لكنه لفت إلى أن بعض القطاعات استفادت من تبعات الجائحة ومنها شركات التعليم عن بعد والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الشركات المرتبطة بالرعاية الصحية.

وفي إجابة عن سؤال من ”الخليج 365” حول توقعات المجموعة للنمو الاقتصادي للإمارات ودول مجلس التعاون والأداء المتوقع للأسواق المحلية، قال شمس الدين إن الأمر هنا مرتبط بأسعار البترول، وقال إن المجموعة تتوقع ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول من العام المقبل بصورة إيجابية إلى مستوى يتراوح بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل، وذلك مع ارتفاع مستويات الطلب العالمي بعد عودة الأنشطة الاقتصادية وتعافيها، الأمر الذي يتوقع معه تراجع مستويات المخزون العالمي من النفط من 4.6 تريليون برميل في الوقت الحاضر إلى 3.6 تريليون برميل لتعود معادلة العرض والطلب في توجيه الأسعار مجدداً.

وتتوقع المجموعة أن تسجل اقتصادات المنطقة مستويات تعافٍ إيجابية في العام المقبل مع التعافي في الأنشطة الاقتصادية وفي أسعار النفط أيضا، وترى المجموعة أن انكماش اقتصاد الإمارات لن يزيد في العام الجاري عن 3.4% ليسجل تعافياً ملحوظاً في العام المقبل، وتوقع نمواً تدريجياً لاقتصادات المنطقة بشكل عام قائلاً: إنه يصعب التكهن بحجم التعافي وسرعته في ظل الغموض الذي ما زال يحيط بالفيروس نفسه وبتطوراته المحتملة في المرحلة المقبلة، إلا أنه قال إن الأمر المؤكد أن الربع الثاني من العام الجاري سيكون الربع الضائع ليس فقط لمصر ولدول المنطقة وإنما على المستوى العالمي، وتوقع أن يبدأ التعافي فعلياً في الربع الأخير.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض إن المؤتمر السنوي استقطب مشاركة واسعة نسبياً نظراً لأنه أول تجربة افتراضية للشركة على هذا المستوى، حيث شهد حضور أكثر من 480 مستثمراً أجنبياً ومحلياً و72 شركة، لافتاً إلى أن أكثر الأسئلة من قبل المستثمرين كانت حول تأثيرات كوفيد- 19 على الشركات والمنطقة خاصة مع خروج عدد كبير من العمالة من دول الخليج.

وقال محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع بنوك الاستثمار لدى المجموعة إن هناك فرصاً جيدة للاستثمار في مصر والمنطقة استقطبت اهتمام المستثمرين في ظل القيم الجذابة التي وصلت لها.