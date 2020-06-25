شكرا لقرائتكم خبر عن هل ما زال السبق لأمريكا في السلع النفيسة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

صحيح أن تشكيلة كبار مصدري السلع والخدمات في العالم، قد تغيرت بصورة جذرية، إذ دخل عليها لاعبون جدد، وتراجع فيها مستوى اللاعبين القُدامى الذين هيمنوا لحوالي نصف قرن على هيكل الصادرات السلعية العالمية. وصحيح أن هؤلاء اللاعبين الجدد، لاسيما اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية ومجموعة متزايدة العدد من الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية، لم يتوقفوا في منافستهم للكبار، على السلع الصناعية الثقيلة والخفيفة، وعلى الخدمات الصناعية المرادفة لها، وإنما راحوا يقتحمون مجالات التنافس العالمية الجديدة المتصلة بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا. بل إن بلدان ما تسمى «الاقتصادات الصاعدة»، راحت تقتحم مجال السلع «النفيسة»، أي الباهظة الثمن، التي تصنع الفارق في موازن التجارة الخارجية، مثل الطائرات والسفن والقطارات السريعة، وراحت تختطف العقود بعروضها المغرية من الشركات الأمريكية والأوروبية التي لم تعد تقوى على المنافسة في أسواقها التقليدية، بل وراحت تنافس الشركات الأمريكية في قطاع مقاولات الانشاء الضخمة، وفي قطاع الطاقة (بناء محطات توليد الطاقة، وعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً، والخدمات البترولية)، وغيرها.

لكن الولايات المتحدة لا تنفك عن ابتداع الأفكار وابتكار المنتجات التي تسبق بها العالم، لاسيما في مجالات الاقتصاد الجديد: التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات. «فيس بوك» التي أنشأها الشاب الأمريكي مارك زوكربيرج (33 عاماً) في فبراير 2004، هي اليوم شركة تبلغ قيمتها السوقية حوالي 500 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة شركة أمازون حوالي التريليون دولار، وهي شركة أمريكية للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية مقرها في سياتل كان قد أسسها جيف بيزوس في يوليو 1994. كما تبلغ قيمة شركة أبل التي أنشئت في عام 1976، حوالي التريليون دولار، وهي أيضاً شركة أمريكية تكنولوجية تقوم بتصميم وتصنيع وبيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وبرامج الكمبيوتر والخدمات عبر الإنترنت. أما شركة «ألفابت انك»، وهي الشركة الأم لشركة جوجل التي أُسِّست في عام 1998، فقد بلغت قيمتها السوقية في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، 739 مليار دولار. وهناك شركة مايكروسوفت التي بلغت قيمتها لنفس الفترة 753 مليار دولار. وهناك صناعة الفضاء الأمريكية التي لا زالت تحتفظ مع روسيا بموقعها المتقدم الذي يشكل إضافة نوعية لقائمة «السلع النفيسة» في سلة الصادرات السلعية والخدمية الأمريكية. ولكن حتى في هذا المضمار بدأت المزاحمة السوقية تقلق الأمريكيين. فلم يعد «السيليكون فالي» حكراً على كاليفورنيا، وإنما صارت له نسخ في الصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا (مركز زيلينوغراد للإلكترونيات والإلكترونيات الدقيقة الذي تم تطويره كسيليكون فالي منذ عام 1962، ومركز سكولكوفو للابتكار والابداع الذي يجري بناؤه بالقرب من موسكو كمجمع لأعمال البحث والتطوير في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطب الحيوي والطاقة النووية والفضاء)، وغيرها.

أفلام صناعة السينما الأمريكية التي يناهز عمرها اليوم 120 عاماً، هي إحدى السلع النفيسة الأخرى التي لا زالت الولايات المتحدة تحوزها وتجني ثمارها. فهي أكبر وأقدم صناعة أفلام وأكثرها ربحاً في العالم. في عام 2017، حققت هذه الصناعة للولايات المتحدة حوالي 10.24 مليار دولار، ما يجعلها الصناعة السينمائية الأكثر ربحية في العالم. ولكن هنا أيضاً، يبدو أن مرحلة هيمنة هوليوود على صناعة السينما العالمية، هي في طريقها للأفول أمام صعود منافسين كبار وجديين.

الصين اليوم تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة وكندا، بإيرادات بلغت 8.59 مليار دولار في عام 2017، ارتفاعاً من 6.6 مليار دولار في عام 2015. وبحسب «بوكس أوفيس» تأتي بوليوود (صناعة السينما الهندية) في المرتبة الثالثة من حيث الإيرادات التي بلغت في عام 2017، 2.39 مليار دولار. وحققت صناعة السينما في اليابان حوالي 2.5 مليار دولار في عام 2017 (www.tufilamupictures.com). وكذلك الحال بالنسبة لموسيقى البوب وأنواع الموسيقى الأخرى، حيث ظهر فنانون وموسيقيون من جميع أنحاء العالم، مثل كوريا الجنوبية على سبيل المثال التي صارت صادراتها من المنتجات السمعية والبصرية، إحدى أبرز مكونات صادراتها النوعية الصاعدة.

وأخيراً وليس آخراً، لعل صناعة السلاح هي التي لا زالت تحتفظ بموقعها داخل الهيكل القديم للاقتصاد الحقيقي (الانتاجي)، حيث لا زالت الولايات المتحدة تهيمن على سوق صادرات الأسلحة في العالم، ما يوفر لميزان تجارتها الخارجية قوة إسناد متينة. في عام واحد فقط هو 2018، زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية، 13% لتبلغ قيمتها 192.3 مليار دولار، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

ولو دققنا قليلاً في هذه التحولات النوعية في ميزان القوى الدولي الخاص بالتجارة الدولية، سنجد أن الأمر يتعلق بالابتكارات الجديدة، وهذه مرتبطة ليس بكميتها ونوعيتها فقط، وإنما بالسرعة الزمنية التي تستغرقها عملية تحويلها الى معامل تصنيعها إنتاجياً، وديناميكية تطويرها وإنزالها إلى أسواق الاستهلاك عبر العالم.

وهذا كله مرتبط بموقع البحث والتطوير، في خطط العمل اليومية؛ وقبل هذا وذاك بحالة قطاع التعليم ومدى مركزيته في الخطة التنموية طويلة الأجل. بهذا الصدد، يقول كبار علماء الاقتصاد في الولايات المتحدة إنه في الوقت الذي لا زالت الولايات المتحدة تحتفظ بأفضل الجامعات في العالم، فإنها بدأت تخلي مكانها في مجال التعليم ما قبل الجامعي لبلدان مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها.

* كاتب بحريني