قمة أوروبية لمناقشة خطة النهوض في منتصف يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، أن قمة استثنائية يحضرها قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 في بروكسل في 17 و18 يوليو/‏تموز؛ للتوصل إلى اتفاق حول خطة النهوض الاقتصادي الضخمة في الاتحاد الأوروبي.

وهو أول اجتماع يحضره القادة منذ تطبيق تدابير العزل في مارس/‏آذار؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قمة افتراضية الأسبوع الماضي حول هذه الخطة غير المسبوقة، أظهرت خلافات بين القادة الراغبين في تبني حلول بنهاية يوليو/‏تموز، حول خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو.

.. وألمانيا تتعهد بتوجيه القارة صوب تعافٍ صديق للبيئة



قالت وزيرة البيئة الألمانية أول أمس الثلاثاء إن ألمانيا ستستخدم رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي لتوجيه التكتل نحو تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19 لا يسبب ضرراً للبيئة.

وأضافت سفينيا شولتسه قبيل اجتماع مع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي «يتعين علينا دائماً الإبقاء على الصورة الكبيرة في أذهاننا. تريد أوروبا أن تصبح أول قارة محايدة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050. هذا أكثر شيء ضروري يمكن أن نفعله لأجيال المستقبل». (وكالات)