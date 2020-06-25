الذهب يلامس أعلى مستوى في 8 سنوات مع تنامي مخاوف الإصابات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريباً الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريباً الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.93 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1773 دولاراً وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1921.46 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 826.54 دولار ونزلت الفضة 0.3% إلى 17.89 دولار. (وكالات)

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