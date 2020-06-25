شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات متشائمة تعيد الأسهم العالمية للانخفاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت مؤشرات الأسهم العالمية إلى الانخفاض أمس الأربعاء إذ تحولت معنويات المستثمرين سلباً في رد فعل على ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في العديد من دول العالم، وفيما زادت حالات الإصابة في طوكيو لأعلى مستوى في شهر ونصف، أعلنت الكثير من الولايات الأمريكية عن زيادات قياسية يومية لأعداد المصابين بكوفيد -19 في الأسابيع الأخيرة، كما أجج تقرير يفيد أن دولاً في الاتحاد الأوروبي تتأهب لمنع دخول الأمريكيين مخاوف من فرض مزيد من القيود قد تُخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بحوالي 1.9% إضافية عن توقعات إبريل الماضي، وقال في تحديث لتقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي أصدره أمس الأربعاء إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 4.9% هذا العام لافتاً إلى أن تأثيرات جائحة كوفيد- 19 في الأنشطة الاقتصادية عالمياً فاقت التوقعات في النصف الأول من العام الجاري. ورجح الصندوق أن يكون التعافي الاقتصادي العالمي تدريجياً بصورة أبطأ مقارنة بالتوقعات السابقة. ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بحوالي 5.4% في العام المقبل (أقل بحوالي 0.4% عن توقعات الصندوق في إبريل الماضي)، وقال إن النمو بذلك يكون تراجع بمجمل 6.5% عن توقعات ما قبل الجائحة ضمن إصدار الصندوق تقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في يناير 2020.

في بورصة نيويورك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 205 نقاط، وهبط مؤشرا «إس آند بي»، و«ناسداك» بنسبة 0.7% و0.4% على التوالي.

وتعثرت أسهم الشركات المستفيدة من إعادة افتتاح الاقتصاد، فهبط سهم يونايتد ايرلاينز 3.2%، وانحدرت دلتا وأمريكا والجنوب الغربي بأكثر من 2 %، في حين انخفض كرنفال وخط الرحلات البحرية النرويجية ورويال كاريبيان بنسبة 5.1% و4.1% و3.9% على التوالي.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء بسبب القطاعات الدفاعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس

ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% وتراجعت أسهم شركات الغذاء والمشروبات والاتصالات والرعاية الصحية بين 0.7 و0.8%. وكان المؤشر قد أنهى الجلسة السابقة قرب أعلى مستوى في أسبوعين.

وكان أكبر خاسر على مؤشر ستوكس 600 مجموعة إيفولوشن جيمنج السويدية ونزل السهم 7.4% بعد أن عرضت شراء نت إنت مقابل 19.6 مليار كرونة سويدية (2.12 مليار دولار) وقفز سهم الأخيرة 30%.

وارتفع سهم شركة إيه.إم.إس النمساوية المنتجة لأجهزة الاستشعار 4.3% بعد أن رفع جيه. بي مورجان تصنيف السهم «لزيادة الوزن في المحفظة» من «محايد» بينما قفز سهم ديالوج سيميكونداكتور 6.8% بعدما رفعت توقعات الإيرادات الفصلية.

وفي آسيا، هبط المؤشر نيكاي القياسي 0.07% ليغلق عند 22534.32 نقطة، مع تقدم 59 سهماً مقابل تراجع 163.

وفي وقت سابق من الجلسة، اقتفت أسواق طوكيو أثر مكاسب حققتها وول ستريت الثلاثاء إذ عززت بيانات تظهر تحسن الاقتصاد واحتمالات ضخ المزيد من التحفيز الآمال في تعاف سريع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42% إلى 1580.50، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء خمسة.

وكان قطاعا الشحن البحري والمنسوجات الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في طوكيو، إذ تراجعا 2.61% و1.66% على الترتيب. (وكالات) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت مؤشرات الأسهم العالمية إلى الانخفاض أمس الأربعاء إذ تحولت معنويات المستثمرين سلباً في رد فعل على ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في العديد من دول العالم، وفيما زادت حالات الإصابة في طوكيو لأعلى مستوى في شهر ونصف، أعلنت الكثير من الولايات الأمريكية عن زيادات قياسية يومية لأعداد المصابين بكوفيد -19 في الأسابيع الأخيرة، كما أجج تقرير يفيد أن دولاً في الاتحاد الأوروبي تتأهب لمنع دخول الأمريكيين مخاوف من فرض مزيد من القيود قد تُخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بحوالي 1.9% إضافية عن توقعات إبريل الماضي، وقال في تحديث لتقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي أصدره أمس الأربعاء إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 4.9% هذا العام لافتاً إلى أن تأثيرات جائحة كوفيد- 19 في الأنشطة الاقتصادية عالمياً فاقت التوقعات في النصف الأول من العام الجاري. ورجح الصندوق أن يكون التعافي الاقتصادي العالمي تدريجياً بصورة أبطأ مقارنة بالتوقعات السابقة. ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بحوالي 5.4% في العام المقبل (أقل بحوالي 0.4% عن توقعات الصندوق في إبريل الماضي)، وقال إن النمو بذلك يكون تراجع بمجمل 6.5% عن توقعات ما قبل الجائحة ضمن إصدار الصندوق تقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في يناير 2020.في بورصة نيويورك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 205 نقاط، وهبط مؤشرا «إس آند بي»، و«ناسداك» بنسبة 0.7% و0.4% على التوالي.وتعثرت أسهم الشركات المستفيدة من إعادة افتتاح الاقتصاد، فهبط سهم يونايتد ايرلاينز 3.2%، وانحدرت دلتا وأمريكا والجنوب الغربي بأكثر من 2 %، في حين انخفض كرنفال وخط الرحلات البحرية النرويجية ورويال كاريبيان بنسبة 5.1% و4.1% و3.9% على التوالي.وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء بسبب القطاعات الدفاعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% وتراجعت أسهم شركات الغذاء والمشروبات والاتصالات والرعاية الصحية بين 0.7 و0.8%. وكان المؤشر قد أنهى الجلسة السابقة قرب أعلى مستوى في أسبوعين.وكان أكبر خاسر على مؤشر ستوكس 600 مجموعة إيفولوشن جيمنج السويدية ونزل السهم 7.4% بعد أن عرضت شراء نت إنت مقابل 19.6 مليار كرونة سويدية (2.12 مليار دولار) وقفز سهم الأخيرة 30%.وارتفع سهم شركة إيه.إم.إس النمساوية المنتجة لأجهزة الاستشعار 4.3% بعد أن رفع جيه. بي مورجان تصنيف السهم «لزيادة الوزن في المحفظة» من «محايد» بينما قفز سهم ديالوج سيميكونداكتور 6.8% بعدما رفعت توقعات الإيرادات الفصلية.وفي آسيا، هبط المؤشر نيكاي القياسي 0.07% ليغلق عند 22534.32 نقطة، مع تقدم 59 سهماً مقابل تراجع 163.وفي وقت سابق من الجلسة، اقتفت أسواق طوكيو أثر مكاسب حققتها وول ستريت الثلاثاء إذ عززت بيانات تظهر تحسن الاقتصاد واحتمالات ضخ المزيد من التحفيز الآمال في تعاف سريع.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42% إلى 1580.50، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء خمسة.وكان قطاعا الشحن البحري والمنسوجات الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في طوكيو، إذ تراجعا 2.61% و1.66% على الترتيب. (وكالات)

قروض للشركات اليابانية بـ 78 مليار دولار

عرض بنك اليابان قروضاً بقيمة تقارب 78 مليار دولار، على المؤسسات المالية، في إطار المرحلة الأولى من برنامج إقراض يهدف لدعم الشركات أمام آثار وباء كورونا.

وأعلن البنك المركزي الياباني، أمس الأربعاء، عرض تقديم قروض بقيمة 77.74 مليار دولار، (8.28 تريليون ين)، لآجل ثلاثة أشهر، والتي ستكون بداية من يوم غد الجمعة، وحتى 25 ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل، وفقاً لوكالة «رويترز». وكانت هذه الخطوة هي الأولى التي يتم تقديمها منذ أن دمج البنك للعديد من التسهيلات في مايو/‏ أيار الماضي لإنشاء برنامج إقراض واحد يهدف إلى ضخ الأموال للشركات المتضررة عبر المؤسسات المالية.

وأضاف البنك المركزي أنه يتوقع أن يستمر في ضخ الأموال عبر البرنامج لتصل إلى 110 تريليونات ين.

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