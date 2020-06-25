

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تراجعت أرباح «مجموعة الشارقة» في الربع الأول من العام الجاري إلى 709.5 ألف درهم مقابل أرباح بقيمة 19.23 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2019.

**تنظر الجمعية العمومية لشركة «واحة الزاوية» خلال اجتماعها يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، في مقترح مجلس الإدارة بخصوص تأجيل توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019، وترحيل توزيع الأرباح غير الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2018.

كما تنظر العمومية في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء المجلس عن السنة المالية 2019.



**سجلت «العربية الإسكندنافية للتأمين» أرباحاً بقيمة 9.6 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 9.019 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.