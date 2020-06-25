شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكبح واردات الخام بعـد مشتريات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللون ومصادر تجارية: إن الصين ستكبح واردات الخام في الربع الثالث من العام، عقب مشتريات قياسية في الأشهر الأخيرة، إذ يضر ارتفاع أسعار النفط بالطلب، فيما تخشى شركات التكرير موجة ثانية لتفشي الفيروس.
ومع عودة أسعار برنت لتخطي حاجز الأربعين دولاراً للبرميل وموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تثير مخاوف من انحراف التعافي الوليد عن مساره، يقول متعاملون إن المصافي المستقلة، التي تستقبل خمس واردات الخام الصينية، تقلص بالفعل كميات الخام التي تشتريها.
وقال تشن جياو مستشار النفط في إف.جي.إي «في ظل تعاف أكثر بطئاً للطلب مستقبلاً، نتوقع خفض بعض معدلات التكرير في الأشهر المقبلة».
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