شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتبدل ولا مكان لمقصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

افتتاحية «ذي تريبيون»

الحقائق التي يفرضها واقع الحال في الأنشطة البشرية التي تشكل محاور النشاط الاقتصادي وتنوعه،تقول إن العالم بعد كوفيد-19، هذا إذا أمكن الفصل بين ما بعده والوضع الراهن،سوف يكون طوع بنان الذين استعدوا لمقتضيات الوضع الطبيعي الجديد الذي يفرضه.

فمن غير المحتمل أن يكون العالم هو نفس المكان مرة أخرى، حيث تفرض التطورات اليومية حاجة متجددة إلى العديد من المهارات والأفكار الجديدة من أجل البقاء والازدهار في المستقبل الجديد لمرحلة ما يعد الوباء.

فقد دفع الوضع الطبيعي الجديد نموذج النشاط الاقتصادي بأكمله إلى مستوى غير مألوف، بات الطلاب معه مضطرين للاختيار بين الفصول الدراسية الافتراضية والفصول التقليدية، وينبغي على المعلمين الاستجابة وفقًا لذلك. وهكذا تطرأ تغييرات كبيرة في كل مجال.

ففي جانب الطلب طرأت تغيرات ملحوظة أجبرت قطاعات الخدمات على فرز طرق ووسائل جديدة لتلبية احتياجات الناس، وتواجه الصناعات التحويلية «تحولاً نموذجياً» ضخماً في عملياتها ومنتجاتها. فشركات الملابس الآن تنتج أقنعة طبية بدلاً من الملابس العصرية. بينما تنتج شركات مثل «تيسلا» و«فورد» و«جنرال موتورز» حالياً أجهزة تنفس طبية بدلاً من قطع غيار سياراتها.

ووفقاً لتقرير«جلوبال تالنت تريند 2020» فإنه على مدى العامين الماضيين، كان الابتكار وحل المشكلات المعقدة ومهارات التعامل مع الآخرين، والمشاركة الوجدانية والتعاطف، من أكثر الكفاءات المطلوبة في مرشحي الوظائف في قطاع الخدمات.

وتتفق كل الحقائق الواردة في التقرير مع نتائج العديد من استنتاجات المنظمات التي تعمل على تحليل هذه القضية ومنها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أبريل 2020، الذي يوصي بضرورة مراعاة تكامل قناعات ومواقف كل من أصحاب العمل والموظفين.

وتتزايد حالياً أنماط العمل المرن، والعمل من المنزل، والابتكار. يقود «التفكير التصميمي» متطلبات برامج تطوير وتصميم المنتج. أما على صعيد المنتجات الجديدة، فيحتاج المنتجون إلى ضمان، ليس فقط جودة المنتج، بل الجوانب المعرفية والاستراتيجية والعملياتية. وفي حال عدم الالتزام بذلك فلن تكون تلبية مطالب السوق ممكنة.

ويأتي «التحول الرقمي» على رأس جدول الأعمال. وتحتاج كل شركة ومؤسسة إلى تحويل آلية إنتاج الخدمة وعملية التسليم إلى مسار رقمي، أو أنها سوف تفشل.

وينبغي على المؤسسات أن تكون أكثر تركيزًا على الموظفين، لأنهم هم الذين يتحملون المزيد من المخاطر.وأصبح تمكين القوى العاملة عن بعد، أولوية قصوى. فالبيروقراطية التنظيمية لا تؤخر عملية الإنتاج فحسب، بل تحبط العاملين. ولذا يجب أن تكون الأولوية القصوى لكل شركة تمكين موظفيها المقيمين في مكان العمل والعاملين من خارجه عن بعد.

ولتسليم العمل بوتائر أسرع، سيكون على المؤسسات منح صلاحية الوصول إلى كل مستند ولكل موظف،رقميا. ويجب أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالعمل متاحة للموظفين حتى لا يضيع الوقت في البحث عنها. وسيؤدي ذلك إلى تسريع استمرارية سلاسل التوريد وخفض التكاليف التشغيلية أيضاً.

وعلى الرغم من أن جميع المهارات المحددة متشابهة إلى حد ما لكل نمط من الشركات، فإذا جمعنا المهارات المتوافرة في المنظمات غير الحكومية، فسوف نحصل على المزيد من المهارات الاستراتيجية المصنفة ضمن فئات تخصصية للتعامل معها خلال هذا الوضع الطبيعي الجديد.

لقد باتت الدعوة ومحاولات توفير التمويل كبيراً كان المبلغ أم صغيراً، بغض النظر عن حجم الشركة، أمراً لا مفر منه، لأن البلدان المانحة إما أنها ستعاني من نقص في التمويل وإما لأن ضمانات توسيع الموازنات عن طريق التمويل الخاص لن يكون متاحاً.

وأخيراً، ينبغي على كل شركة إعادة التأهيل وتبادل المواهب بين البرامج والقطاعات المختلفة التي تديرها.

وبغض النظر عن أنماط التغيير المفروضة على الجميع، يجب على الشركات أن تزيد من ارتباطها بقطاعها،وأن تتصرف برشاقة، لأن غياب تلك المواصفات سوف يعرض وجودها للخطر.