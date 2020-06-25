«الإمارات» تسيّر « A380» مجدداً إلى لندن هيثرو وباريس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تبدأ تشغيل طائرات «A380» لخدمة المسافرين على رحلاتها إلى كل من لندن هيثرو وباريس، وذلك اعتباراً من 15 يوليو/تموز المقبل. ويدشن هذا الإعلان عودة الطائرة العملاقة، التي تعد مكوّناً أساسياً في أسطول الناقلة، لخدمة رحلات منتظمة منذ أن أدى وباء «كوفيد-19» إلى وقف أسطول الركاب في مارس/ آذار الماضي.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «عملاؤنا يحبون السفر على طائرة» A380 «، فهي توفر العديد من الميزات الفريدة على متنها. ونحن في غاية السعادة بإعادتها إلى الأجواء لخدمة عملائنا على رحلاتنا إلى لندن هيثرو وباريس اعتباراً من 15 يوليو، ونتطلع إلى إعادة تشغيل هذه الطائرة تدريجياً لخدمة مزيد من الوجهات وفقاً للطلب على السفر في وجهات محددة».

وأضاف: «لا تزال تجربة طائرة الإمارات» A380 «فريدة من نوعها على مستوى الصناعة، وعلى الرغم من أننا قمنا بتعديل خدماتنا الجوية من أجل صحة وسلامة أفراد أطقمنا وركابنا، إلا أننا على ثقة تامة بأن عملاءنا سوف يرحبون بعودة هذه الطائرة التي توفر الهدوء والراحة للمسافرين على متنها».

وفي تطور آخر، أعلنت طيران الإمارات أنها بدأت تشغيل رحلات ركاب إلى دكا (اعتباراً من يوم أمس الأربعاء، وستسير رحلات إلى ميونيخ اعتباراً من 15 يوليو. وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى دكا وميونيخ بطائرات «البوينج 777-300ER».

وجاء ذلك عقب الإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن فتح أبواب دبي أمام السياح اعتباراً من 7 يوليو/ تموز، مع بروتوكولات جديدة للسفر جواً لتسهيل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، والمحافظة في ذات الوقت على صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات.

وتوفر طيران الإمارات حالياً خدمات إلى أكثر من 40 مدينة، مع مواصلة الرحلات براحة وأمان عبر دبي للمسافرين بين منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية ومنطقة الخليج وأوروبا والأمريكتين. وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بأن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها «كوفيد-19».



.. وتعلق رحلات الركاب من باكستان مؤقتاً



قال متحدث باسم طيران الإمارات إن الناقلة اتخذت قراراً بتعليق خدمات الركاب مؤقتاً من باكستان، بعد الإعلان عن حالات «كوفيد-19» إيجابية في هونج كونج لبعض الركاب الذين سافروا على إحدى رحلات الناقلة.

وأضاف: نحن نعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية، وسوف نتخذ أي تدابير إضافية، تفي بمتطلبات جميع الأطراف قبل أن نستأنف خدماتنا من باكستان. وتابع: نحن ملتزمون بخدمة عملائنا في باكستان، ونعمل على استئناف خدماتنا في أقرب وقت ممكن. وأضاف: في هذه الأثناء تواصل طيران الإمارات تشغيل رحلات الإجلاء إلى باكستان، وفقاً للجدول الزمني المعلن، وتشغيل خدمات الشحن التي تدعم التجارة وحركة البضائع بين باكستان ودولة الإمارات وشبكتنا العالمية.