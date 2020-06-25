مصرف عجمان يطوربر نامـــج ولاء العـمـــلاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”
أعلن مصرف عجمان عن إطلاق برنامج المكافآت «مزيد»، الذي تم تطويره بالشراكة مع ICC للولاء، والذي يمنح مكافآت لا متناهية للعملاء مع الحفاظ على سلامتهم، حيث يفتح البرنامج عالماً جديداً من المكافآت المميزة والمثيرة عبر منصة متكاملة .وقال كاشف أمين ثاكور، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: يسعدنا أن نميز عملاءنا عن سواهم وأن نكافئهم بإطلاق برنامج المكافآت «مزيد»، وهو البرنامج الوحيد في القطاع المصرفي الذي يكافئ العملاء لقاء استخدام الخدمات المصرفية الآمنة، وهذا بدوره يعكس تقدمنا في مجال التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات المصرفية التي نقدمها للأفراد». بالاعتماد على علاقتنا الوطيدة مع شركائنا المميزين، تمكنا من توفير مجموعة واسعة من المزايا البارزة لجميع عملائنا مع تمكينهم من الحصول على الأشياء التي يحتاجونها أكثر وبمردود أكبر .
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