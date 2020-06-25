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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطاع الغاز يتوقع طلباً قوياً ونقصاً في الإمدادات خلال 4 سنوات تاريخ النشر: 25/06/2020 استمع لا يتوقع قطاع الغاز أي تغير في الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصاً في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة، بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط.

وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوباً على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالمياً.

وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا «نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد».(رويترز)

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