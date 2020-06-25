«أراضي عجمان» تنظم تدريباً لتعزيز مفاهيم التداول العقاري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، دورتين تدريبيتين عبر برنامج «ميكروسوفت تايمز» بمشاركة الوسطاء العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث تمحور البرنامج التدريبي حول أخلاقيات مهنة الوساطة العقارية ومهارات التسويق وفن التعامل مع العملاء وكيفية إتمام الصفقات وإبرامها باحترافية ومهنية عالية.

وقال عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن الهدف من البرنامج التدريبي هو تعزيز مفاهيم التداول العقاري وتثقيف الوسطاء العقاريين وتأهليهم لتقديم خدمات متميزة ترضي المستثمرين وتحفظ حقوقهم، منوهاً بالتزام الوسطاء العقاريين باللوائح والقوانين التي سنتها حكومة عجمان لتنظيم السوق العقاري والحفاظ على مكتسباته. إضافة إلى تجاوبهم الفعال مع الخطة التطويرية التي وضعتها الدائرة في سبيل الارتقاء بالأداء العقاري في إمارة عجمان وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.

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