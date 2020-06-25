رهـن قطعـة أرض فـي دبــي بمليــار درهــم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.39 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 99 مبايعة بقيمة 152.49 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 57.78 مليون درهم و81 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 94.71 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.23 مليار درهم منها 24 رهن أراض ب 1.2 مليار درهم و19 رهن فلل وشقق بقيمة 31.3 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة اليلايس 2 بمليار درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 64 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في وادي الصفا 6. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم تلتها منطقة وادي الصفا 6 والثنية الخامسة.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة زعبيل الثانية.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.