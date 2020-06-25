شكرا لقرائتكم خبر عن تقيــيم إيجـابـي لـ «دار التمويل للأوراق المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
حصلت دار التمويل للأوراق المالية على أعلى تقييم وفقاً لتقرير التميز في الخدمة الصادر عن برنامج دبي للخدمة المتميزة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، ويأتي التصنيف كإضافة جديدة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها دار التمويل للأوراق المالية على مدى الأعوام الماضية.
وقال أيمن الخطيب، المدير العام لدار التمويل للأوراق المالية: «إن الحصول على أعلى تقييم للخدمة التي نقدمها حافز لاستكمال ما تم إنجازه من خطوات وتحقيقه من نجاحات على مدار الأعوام الماضية لضمان تقديم خدمات بأعلى جودة ممكنة لعملائنا، بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتلائم ما نعيشه من متغيرات يوماً بعد يوم».
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