«أبوظبي الأول» يطلق تقنيـة للتوقيـع الرقمـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أطلق بنك أبوظبي الأول بوابة FAB eSign الجديدة التي تقدم أسلوباً آمناً وقانونياً للتوقيع الرقمي على وثائق ومستندات العملاء.
وتتوفر تقنية FAB eSign في مرحلتها الأولى لقسم العمليات المصرفية الدولية، والتي تتيح للأشخاص المخولين التوقيع رقمياً على الوثائق من أي مكان، وفي أي وقت، وحتى أثناء سفرهم، وبذلك، لن تكون هنالك حاجة للتوقيع باستخدام الورقة والقلم على الوثائق، وتقديمها شخصياً إلى البنك.
وتمتاز خدمة FAB eSign بالسرعة والسهولة، ما يغني العملاء ومديري علاقاتهم عن تمرير الملفات الورقية من شخص إلى آخر، حيث تشمل الخدمة مجموعة واسعة من الوثائق؛ بما في ذلك التسجيل في القنوات المصرفية الإلكترونية، ورسائل عروض التمويل، واتفاقيات حسابات الضمان، وغيرها.
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