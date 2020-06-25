شكرا لقرائتكم خبر عن حماسة المستثمرين الأفراد تصطدم بواقع مر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

الحديث المتكرر في أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة عن أن الأسهم «ترتفع وترتفع بلا طائل» ليس دقيقاً. ولعل هذا الحديث يسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي لعبته فنيات السوق، أو ما أعتقد أنه اتباع المسار الأقل مقاومة لشهية المخاطر.

وقد تسببت تلك الفنيات مدفوعة بنشاط غير اعتيادي للمستثمرين من الأفراد، في تعزيز الزخم الاستثنائي الذي تولد عن تفاؤل بتحسن الأساسيات المؤسسية والاقتصادية التي كانت أفضل من المتوقع، وبزخم السياسات النقدية الداعمة التي لم تتوقف. لكن تلك الطفرة العارضة جددت التساؤل المشحون بالقلق حول صمود أساسيات الاقتصاد. كما أنها ساعدت أخيراً في تحريك الجمود بين الأساسيات والسياسات لصالح تقييمات الأسهم المرتفعة. لكن هذا أصبح عبئاً ثقيلًا، خاصة وأن المزيد من الضوء يسلط على ديناميكيات السوق الراهنة.

فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية بنسب تتراوح ما بين 39% إلى 45% فوق أدنى مستوى بلغته في 23 مارس. وكانت هناك مراحل عدة لانتعاش الأسهم المثير للإعجاب.

فقد ساعدت المؤشرات الأفضل على الجبهة الصحية- أي معدل التراجع في أعداد المصابين ب«كوفيد- 19» الذي بدأ في تحدي السيناريوهات الأسوأ، والأهم من ذلك التدخلات الضخمة في السياسة المالية والنقدية، ساعدت بشدة على عكس الركود المعتاد الذي تبالغ فيه السيولة والذي يميل إلى أن يحدث عندما تنخفض أسعار الأصول إلى مستويات خطرة فجأة.

وتم تعزيز الاتجاه التصاعدي في الأسعار من خلال دعم إضافي من الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة مفاجئة، ذهبت إلى حد شراء السندات غير المرغوب فيها وهو ما لم يكن مجرد التفكير فيه غير وارد أساساً.

ولفت الارتفاع الناتج عن تلك المحفزات انتباه قوى السوق، والأهم منه زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد. و قد ركز هؤلاء على الأسهم الفردية التي تخلفت بشكل ملحوظ في المراحل الأولية للارتفاع، وهو قرار تم تعزيزه بسرعة من خلال الدفع باتجاه إعادة فتح الاقتصاد ونشاط الأسهم مدعومة بمؤشرات أولية لتخفيف الإغلاق الاقتصادي في الصين ثم أوروبا والولايات المتحدة.

بعد تحمل قرارات الإغلاق المدمرة اقتصادياً من أجل إنقاذ الأرواح، كان الناس يرون أنه من الممكن تحسين سبل العيش والحركة الاقتصادية مع الاستمرار في إنقاذ الأرواح. في مرحلة «التعايش مع كوفيد- 19» الجديدة، أعيد فتح المتاجر وأعادت الأسر الانخراط في الاقتصاد، في الوقت الذي استمرت فيه معدلات الإصابة والعلاج في المستشفيات والوفيات في الارتفاع.

وسمح زخم الأسعار الصاعد المعزز ذاتياً، مدعوماً بإيمان عميق بالدعم المستمر الذي يوفره البنك المركزي، للأسهم بالتغلب على المرحلة التالية من الأخبار الأقل تشجيعاً. وشمل ذلك مؤشرات على أن الانتعاش الحاد الأولي في النشاط الاقتصادي كان معتدلاً، وكذلك التحسن على الجبهة الصحية. وفي الوقت نفسه، زاد ارتفاع حالات إفلاس الشركات من قتامة صورة الواقع القبيح لضعف رأس المال الدائم في نظر مجموعة من المستثمرين. ووسط هذه المعمعة، أثبت تأثير نشاط المستثمرين الأفراد بأنه قوي بما يكفي لتعويض ما كان موضع ارتياب كبير من جانب المستثمرين المؤسساتيين وصناديق التحوط.

وتجلى الشد والجذب الأسبوع الماضي في محور التصادم المركزي بين أساسيات الاقتصاد المحبطة وسياسات الدعم اللامحدودة. فمن ناحية، تم توضيح التوقعات الأكثر غموضاً بشأن الأساسيات الاقتصادية للشركات من خلال قرار شركة «أبل» بإعادة إغلاق المتاجر في ولايتين تأثرتا بارتفاع أعداد نزلاء المستشفيات وارتفاع حالات العدوى اليومية. ومن ناحية أخرى، واصلت جميع البنوك المركزية الأربعة ذات الأهمية التنظيمية- وهي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا وبنك اليابان- الإدلاء ببيانات واتخاذ إجراءات تظهر رغبة غير محدودة وقدرة على ضخ سيولة استثنائية في النظام على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر المفرطة سواء لدى عامة الناس أو المستثمرين، أوبشأن المخاطر الأخلاقية، و التمييز الصارخ بين دعم عامة الشعب واقتصار الدعم على أثرياء وول ستريت.

في الجزء الأول من الأسبوع الماضي، كانت فنيات الأسواق يقودها مستثمرون من الأفراد، كافية لحل مشكلة الشد والجذب تلك لصالح ارتفاع أسعار الأسهم. بعد ذلك، ركزت الأسواق على أساسيات الاقتصاد، مع ارتفاع التقلبات اللحظية، ما أثار من جديد أسئلة أكثر إلحاحاً حول ما إذا كانت الرياح المعاكسة بدأت تصبح أكثر إشكالية.

وتتخطى هذه الرياح المعاكسة المعطيات التي تشير إلى أن الصين والولايات المتحدة، تفقدان القدرة على احتواء صدمة الفيروس الأولية بشكل حاسم. (قررت الصين إعادة إغلاق المدارس وفرض عمليات إغلاق محددة في بكين، وتفيد بعض الولايات الأمريكية بارتفاع عدد الإصابات ونزلاء المستشفيات). وزاد من شدة الرياح المعاكسة ضعف بيانات اقتصادية أمريكية، مثل طلبات إعانات البطالة الجديدة يوم الخميس الماضي، والتي تحولت من مفاجآت سارة تدعم صعود الأسواق إلى مفاجآت مخيفة تعزز هبوطها.

ومع تعمق الاهتمام بما يجري ومن خلال تحليل بيانات «روبين هود» اليومي، صار التحفظ سمة رئيسية لدى مختلف فئات المستثمرين وسط ظهور مؤشرات لا تقبل الجدل على إفلاس الشركات بعد تجربة شركة «هيرتز».

ويحاكي تأثير أموال المستثمرين الأفراد الآن ما هو مألوف للعدائين في سباقات المسافات الطويلة الذين يبدأون السباق بزخم وضوح المكاسب الأولية السهلة نسبياً، وتعمل على بناء الثقة بالنفس. ولكن بينما تفرض حقائق المسافة الأطول نفسها تدريجياً، تصبح الحاجة إلى نوبة ثانية من الطاقة ضرورية للحفاظ على الأداء المتفوق.

وقد تتوفر الدفعة الثانية من الطاقة للمستثمرين الأفراد داخلياً، من خلال إعادة توجيه المزيد من الأموال إلى الأسهم، أو خارجياً، من خلال التحسن في أساسيات الاقتصاد مع استمرار سياسات الدعم، أو كليهما. وفي غياب ذلك، سوف يتلاشى هذا الزخم التقني البارز مرة أخرى، ما يستدعي دعماً سياسياً أكثر تأثيراً بمرور الوقت حتى تتحسن الأساسيات بطريقة راسخة وشاملة.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»