صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي 1.9% إضافية بالنصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بحوالي 1.9% إضافية عن توقعات إبريل الماضي، وقال في تحديث لتقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي أصدره أمس الأربعاء إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 4.9% هذا العام لافتاً إلى أن تأثيرات جائحة كوفيد- 19 في الأنشطة الاقتصادية عالمياً فاقت التوقعات في النصف الأول من العام الجاري. ورجح الصندوق أن يكون التعافي الاقتصادي العالمي تدريجياً بصورة أبطأ مقارنة بالتوقعات السابقة. ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بحوالي 5.4% في العام المقبل (أقل بحوالي 0.4% عن توقعات الصندوق في إبريل الماضي)، وقال إن النمو بذلك يكون تراجع بمجمل 6.5% عن توقعات ما قبل الجائحة ضمن إصدار الصندوق لتقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في يناير 2020.

قالت كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق جيتا جوبيناث إن حجم الخسارة التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة الجائحة يمكن أن يصل إلى حوالي 12 تريليون دولار، وقال الصندوق إن تأثير الجائحة، التي وصفها بالأزمة غير المسبوقة، على الأسر متوسطة الدخل في العالم سيكون أكثر حدة ما يهدد بإهدار جهود خفض مستويات الفقر المدقع عالمياً منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العام الجاري بحوالي 1.9% متوقعاً انكماشها بمتوسط 4.7% هذا العام، ورجح تعافي اقتصادات المنطقة لتسجل في العام المقبل نمواً يصل معدله إلى 3.3%، ما يقل 0.7% عن توقعات الصندوق في إبريل الماضي، وخفض توقعات نمو اقتصاد السعودية بحوالي 4.5% في العام الجاري ليسجل اقتصاد المملكة بحسب الصندوق انكماشاً يصل معدله إلى 6.8% هذا العام، لكن الصندوق رفع توقعات التعافي لاقتصاد السعودية في العام المقبل بزيادة 0.2% لينمو بمعدل 3.1% في 2021.

ولفت التقرير إلى أن توقعاته هذه، كما كان الحال مع توقعاته في إبريل الماضي، أيضاً محاطة بعدم اليقين. ويبني الصندوق السيناريو الأساسي على فرضيات حول ما يمكن أن تفضي إليه الجائحة. وأشار إلى أن تعديلات التوقعات الخاصة بالاقتصادات التي بدأت تشهد تراجعاً في أعداد الإصابات يعكس تباطؤ مسار التعافي مع استمرار تدابير التباعد الاجتماعي في النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى ندوب أعمق نتيجة لضربات أكبر من المتوقع خلال تدابير الإغلاق الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري، والتراجع الحاد في الإنتاجية مع استمرار الشركات التي نجت من الأزمة في اتباع تدابير التعقيم والتباعد حفاظاً على موظفيها. أما بالنسبة للاقتصادات التي مازالت تبذل الجهد للسيطرة على أعداد الإصابات ونسب العدوى فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الإغلاق لفترة أطول إلى المزيد من التأثيرات في النشاط الاقتصادي. وعلاوة على ذلك يفترض السيناريو أن الظروف المالية، التي ازدادت تيسيراً منذ تقرير الصندوق في إبريل الماضي، سوف تستمر لفترة عند مستوياتها الراهنة.

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رفع مستوى الدعم



قال الصندوق إن على جميع الدول، بما في ذلك تلك التي يفترض أن تكون قد تجاوزت بالفعل ذروة العدوى، عليها أن تضمن كفاية تجهيز أنظمتها الصحية، كما حث المجتمع الدولي على رفع مستوى الدعم الذي يقدمه للمبادرات الوطنية بقوة بما في ذلك الدعم المالي للدول المفتقرة لمتطلبات الرعاية الصحية، وتوفير التمويل اللازم لإنتاج اللقاح بما يضمن توفير الجرعات الكافية بسرعة وبتكلفة مقبولة لجميع دول العالم.



أكبر ركود



قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق إن جائحة كوفيد- 19 دفعت الاقتصادات العالمية إلى تدابير الإغلاق الكبير ما ساعد في احتواء انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح، لكنه أشعل كذلك فتيل أكبر ركود يواجهه العام منذ الكساد الكبير. وأشارت في كلمة على مدونة الصندوق حول توقعات آفاق النمو الاقتصادي العالمي إن ما يزيد على 75% من دول العالم بدأت الآن تعيد فتح اقتصاداتها في الوقت نفسه الذي بدأت فيه الجائحة في التفاقم على مستوى العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وقالت إن العديد من الدول بدأت تتعافى بالفعل، لكن قوة التعافي مازالت محاطة بحالة عدم اليقين في ظل غياب الحل الطبي، كما أن التأثير في القطاعات والدول المختلفة متفاوت إلى حد كبير.

ولفتت إلى وجود عوامل يمكن أن تغير التوقعات إيجاباً وعكسها يمكن أن يزيد من صعوبة وضع الاقتصاد العالمي، وعلى رأس الإيجابيات بطبيعة الحال أخبار إيجابية عن العلاج واللقاح، وغير ذلك مما يمكن أن يدعم عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل أسرع، وعلى الصعيد السلبي موجات جديدة من انتشار الفيروس ما قد يحد من الحركة والإنفاق ويزيد الأوضاع المالية تعقيداً بشكل سريع، ما قد يخلق أزمة دين. وقالت إن التوتر الجيوسياسي وتوتر حركة التجارة يمكن أن يضر بالعلاقات العالمية الضعيفة من الأساس في الوقت الذي يتوقع فيه أن تتراجع حركة التجارة العالمية بحوالي 12%.

وقالت إن حوالي 95% من دول العالم سوف تشهد نمواً سلبياً أو انكماشاً في دخل الفرد في العام الجاري، وقالت إن الضربة ستكون أصعب على الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، منها على الاقتصادات المتقدمة. كما أن عودة الأنشطة الاقتصادية ستكون متفاوتة في حجمها بين القطاعات المختلفة، ما سيجعل هناك تبايناً في التأثير من دولة إلى أخرى بحسب درجة اعتمادها على هذه القطاعات. وقالت إن تعافي سوق العمل سيتطلب المزيد من الوقت، خاصة مع استمرار تدابير التباعد الاجتماعي ما سيؤثر في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، وهذا سيعني بطبيعة الحال اتساعاً أكبر في فجوة المداخيل وزيادة في مستويات الفقر.

وقالت إن السيولة التي تم ضخها في الاقتصاد العالمي لمواجهة تبعات الجائحة إضافة إلى سياسات التيسير النقدي من خلال خفض الفائدة وشراء الأصول وضخ السيولة نجحت في العديد من الدول حول العالم في دعم معيشة الأفراد ومنع حالات إفلاس ضخمة أو على نطاق واسع، ما أسهم في عدم ترك ندوب غائرة على هذه الاقتصادات وساعدها على الدخول في مرحلة التعافي. كما لفتت إلى أن الدعم الضخم من قبل البنوك المركزية حول العالم أسهم في تعاف قوي للظروف المالية، مع تعاف في أسعار الأسهم، واستقرار تدفقات المحافظ في الأسواق الناشئة والدول النامية.