شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الصخري وبداية مرحلة التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جوليان لي *

هل تذكرون أسعار النفط «السلبية»، والخوف من امتلاء جميع وحدات التخزين على هذا الكوكب؟ يبدو وكأن ذلك حصل منذ زمن طويل. أما اليوم يلامس سعر خام غرب تكساس الوسيط حدود ال40 دولاراً للبرميل، كما أن المخزونات على وشك إعادة ملئها من جديد. فبعد معركة الأسعار النفطية التي وصلت إلى ما دون الصفر، تم خفض الإنتاج، وتجنب الأزمة إلى حد ما. ولكن إذا كنتم تأملون في انتعاش سريع وحاد في الطلب على النفط على شكل (V)، فالوقت لا يزال مبكراً.

نشرت الوكالة الدولية للطاقة أحدث توقعاتها لسوق النفط، الأسبوع الماضي، وأجلت إعلان توقعاتها الفصلية إلى نهاية عام 2021 لأول مرة. ولا يُعتقد بأن الطلب سوف يتعافى بالكامل بحلول ذلك الوقت. وتوقعت الوكالة، بحلول الربع الأخير من العام المقبل، أن يبقى الطلب العالمي على النفط أقل بنحو مليوني برميل يومياً عن مستويات ما قبل الوباء، ونحو 4% أقل مما كان متوقعاً في غياب الأزمة.

قد لا يبدو هذا كثيراً، للوهلة الأولى؛ لكن ستكون له آثاره الكبيرة على القطاع النفطي، وعلى الصناعة بشكل عام.

ستجيب نظرة عميقة على التوقعات خلال المدى القريب عن سؤال، لماذا سيأخذ التعافي بعض الوقت؟ بالمقابل، ومع تخفيف عمليات الإغلاق عما كانت عليه قبل شهر، فإن توقعات انتفاء الطلب في هذا الربع تبدو أقل احتمالاً. ومن الواضح أن هذا هو الجزء السهل من العملية. أما الجزء الأصعب؛ فهو استعادة 10% تقريباً من الطلب المفقود.

نعم، قامت الوكالة الدولية للطاقة بتعديل تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بما يصل، في الأوقات العادية، إلى 2.1 مليون برميل يومياً؛ لكنها لا تزال تشهد انخفاضاً سنوياً بنحو 18 مليون برميل، أو 18%. وهذا يعد أكبر انخفاض تم تسجيله في الطلب على النفط، وبهامش كبير منذ أسوأ ربع للأزمة المالية 2008-2009 حين انخفض الطلب بنسبة 3.4%.

من المحتمل أن عودة الطلب حتى الآن، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من قبل كل من «أوبك بلس» والمنتجين خارج المجموعة، بمن فيهم المنتجون في الولايات المتحدة؛ أعاد التوازن بين العرض والطلب العالميين للنفط، وستبدأ المخزونات في الانخفاض في النصف الثاني من السنة؛ لكن كمية النفط المخزنة التي يجب استعمالها قبل وجود متسع للمنتجين لضخ المزيد، لا تزال كبيرة. لقد امتلأت خزانات النفط المخصصة على البر وفي السفن على مدى الأشهر الستة الماضية بكميات، إن تم تحويلها لوقود، فستكفي كل شاحنات الولايات المتحدة الثقيلة؛ لتجوب حول العالم خمس مرات.

من المتوقع، بحلول نهاية هذا الشهر، أن ترتفع المخزونات العالمية بنحو 2.7 مليار برميل، عما كانت عليه في نهاية عام 2013. وهذا ما يقرب من أربعة أضعاف الزيادة التي حصلت بعد الطفرة الصخرية الأولى في أوائل عام 2017، عندما انهارت أسعار النفط نحو 25 دولار للبرميل. هذه نقطة مقارنة مهمة؛ لأنه في ذلك الوقت قررت المملكة العربية السعودية ودول أخرى أن منظمة «أوبك» لن تدير، أو لا تستطيع إدارة سوق النفط بمفردها، وعليه تم إنشاء مجموعة «أوبك بلس» الأوسع. وبذلك انضمت المزيد من الدول للطاولة، بما في ذلك روسيا.

استعاد خام غرب تكساس الوسيط بعض مستوياته السابقة، بدعم من خفض الإنتاج، وسيشجع سعره الحالي منتجي النفط الصخري الأمريكي على البدء في الضخ مرة أخرى. على الرغم من أن ذلك السعر قد لا يكون مرتفعاً لدرجة حملهم على حفر آبار جديدة، فإنه يكفي لجعلهم على الأقل يعيدون تشغيل بعض الحفارات، واستكمال الأعمال التي تم إيقافها خلال عمق أزمة الوباء.

لا شك إذاً بأن السعودية ضغطت على أعضاء «أوبك بلس» الذين فشلوا في التوصل لخفض الإنتاج بالكميات المطلوبة في مايو/أيار؛ من أجل التعويض عن فشلهم ذلك بتخفيضات أكبر خلال الأشهر المقبلة. وجددت هذا الضغط؛ عندما اجتمعت لجنة المراقبة التابعة للمجموعة الأسبوع الماضي، وسيتعين عليها المحافظة على أمن وثبات تلك الصفقة لعدة شهور أخرى، ريثما يتم تفريغ الخزانات المملوءة بالنفط.

* «بلومبيرج»