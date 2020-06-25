«صنــــدوق خليفة» يعيد إطلاق برنامـج لتدريب 1300 رائـدة أعمـال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع «فيسبوك»، عن إعادة إطلاق البرنامج التعليمي الخاص برائدات الأعمال «She Means Business»، لتدريب 1300 رائدة أعمال في دولة الإمارات من خلال سلسلة من الدورات الافتراضية، بهدف تزويدهن بمجموعة متنوعة من المهارات الضرورية لتطوير قدرات التسويق الرقمي والتج ارة الإلكترونية لأعمالهن.ويذكر أن إعادة إطلاق برنامج «She Means Business» شهد إجراء مراجعة وتحديث لمحتوى البرنامج وطريقة طرحه، ففي الوقت الراهن، يقدم المنهج مسارين مختلفين، أحدهما مخصص للأفراد الذين من المقرر أن يشرعوا في رحلة ريادة الأعمال (مسار المبتدئين)، والثاني لمالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاليين (المسار المتقدم). وبسبب الأوضاع الناتجة عن انتشار فيروس «كوفيد 19»، قام «صندوق خليفة» و«فيسبوك» بتعديل محتوى البرنامج وإضافة أقسام إضافية تتعلق بالأزمة الحالية وكيفية مساعدة الشركات على التغلب على التحديات المتعلقة بها. ومن خلال التعاون المشترك بين الطرفين، «أصبح صندوق خليفة» الميسر الرسمي لبرنامج «She Means Business» التابع

لفيسبوك في دولة الإمارات، في خطوة تتوافق مع أهداف الصندوق في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يلعب دوراً أساسياً في تنويع اقتصاد الدولة، كما يتكامل البرنامج مع استثمارات أبوظبي الاستراتيجية لترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي ونقطة جذب لرائدات الأعمال المتخصصات في قطاع التكنولوجيا.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصند وق خليفة لتطوير المشاريع: نعمل في صندوق خليفة وفقاً للأجندة الوطنية 2021 وخطة إمارة أبوظبي 2030 على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات واحدة من أبرز مراكز ريادة الأعمال في العالم، ونسعى إلى الاستفادة من البرامج العالمية مثل:

«She Means Business» لتعزيز هذا القطاع محلياً وتمكين المزيد من السيدات من تطوير مهاراتهن في ريادة الأعمال، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في تحسين بيئة ريادة الأعمال في الدولة. يشكل برنامج «She Means Business» فرصة رائعة لرائدات الأعمال لتحسين مهاراتهن واكتساب المعلومات الضرورية لتسويق أعمالهن، والتواصل مع نظيراتهن في مناطق مختلفة حول العالم. إضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج في تحسين مهارات رائدات الأعمال في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق نتائج فعالة وسريعة لمشاريعهن التجارية.

وعلقت ديريا ماتراش، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا بقولها: «نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات غير متوقعة خلال انتشار وباء «كوفيد- 19»، ونحن ملتزمون بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لها. لقد صممنا خبرات تعليمية جديدة مع شريكنا- صندوق خليفة- لبرنامج «She Means Business» الذي سيجعل التعلم الافتراضي والمهارات أسهل على صاحبات الأعمال لدعمهن عندما يشرعن في رحلتهن كرائدات أعمال، مما يحفز نمو التحول الرقمي في دولة الإمارات».