مجلـس «غرفـة عجمـان» يثمّـن الحــزم التحفـيزيــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماع مجلس الإدارة الثاني للغرفة للعام 2020، بحضور حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، للاطلاع على مستجدات العمل وملخص الإجراءات الاحترازية المعتمدة لدى غرفة عجمان لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للأعضاء والمتعاملين.

في بداية الاجتماع الذي عقد عن بُعد، رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وتم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لسنة 2020 واعتماده والاطلاع على المركز المالي للغرفة من بداية العام وحتى نهاية مايو 2020.

وثمن أعضاء مجلس الإدارة توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لاعتماد سلسلة من الحزم التحفيزية المحلية الموجهة لمجتمع الأعمال والتي شملت كافة المنشآت والمؤسسات العاملة في الإمارة إلى جانب باقات التحفيز الموجهة للمنشآت الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما تناول الاجتماع التسهيلات والحوافز الخاصة بخدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان.

وخلال الاجتماع اطلع الأعضاء على جهود غرفة عجمان خلال الفترة السابقة والمرونة في تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز الغرفة تواصلها المباشر مع أعضائها وعمل استطلاعات للرأي حول أثر الإجراءات الاحترازية لرصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وآليات حلها بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم جملة من الجلسات الاستشارية عن بُعد.

وتناولت أعمال الاجتماع منجزات مجلس سيدات أعمال عجمان خلال فترة العمل عن بعد لتعزيز استدامة عضواته ونمو أعمالهن.