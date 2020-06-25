شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أمير نبيل عضوًا بمجلس إدارة "الأعلى لتنظيم الإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 336 لسنة 2020 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعيين الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ عضوًا بمجلس إدارة المجلس.

ونص القرار على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر وعضوية كل من، المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أمير نبيل جميل إبراهيم ، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم، ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبي، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحي، صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى، إعلامي، ورانيا متولی هاشم، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي، ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.

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ويتولى الدكتور أمير نبيل رئاسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ أكثر من عامين، حيث صدر قرار توليه رئاسة الجهاز في مايو 2018، وحصل أمير نبيل على درجة الدكتوراه في قانون المنافسة والاقتصاد الصناعي من كلية كوين ماري بجامعة لندن، وله العديد من المقالات المنشورة في دوريات المنافسة الأوروبية.كما حصل نبيل على درجتي الليسانس والماجستير في القانون من مدرسة القانون بجامعة السوربون بفرنسا.

وعمل أمير نبيل في بداية حياته العملية محاميا بالقطاع الخاص بأحد المكاتب الدولية بالقاهرة، ثم باحثا قانونيا بجهاز حماية المنافسة، إلى أن أصبح مستشارا قانونيا بأماكن عديدة منها مستشارا بقضايا التحكيم الدولي أمام المحاكم الإنجليزية، ومستشارا في شؤون قانون المنافسة الأوروبي والتجارة في لندن.كما عمل مدرسا في قانون واقتصاديات المنافسة بكلية كوين ماري بجامعة لندن، وأصبح مستشارا لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن تولى رئاسة الجهاز.

وخلال العامين الماضيين نجح مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتور أمير نبيل في خوض العديد من القضايا التي تهدف لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في كافة الأسواق، وضمان فتح الأسواق مما عاد بالنفع على المستثمرين ورواد الأعمال، والمستهلكين كذلك.