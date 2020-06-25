شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات نفط العراق 3.21 مليون ب/ى فى مايو والإيرادات 2.41 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان من وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إن إجمالى صادرات العراق من الخام بلغ 3.21 مليون برميل يوميا فى المتوسط فى مايو أيار والإيرادات 2.41 مليار دولار، كان متوسط السعر 13.80 دولار للبرميل فى ابريل.
كانت إيرادات العراق النفطية، مصدر دخله الرئيسي، انخفضت بالفعل فى مارس إلى 2.98 مليار دولار.
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