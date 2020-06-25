شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. 36 خدمة حكومية هتعملها "أون لاين" وأنت فى بيتك بداية من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام ويتحقق حلم المصريين فى إنهاء الخدمات الحكومية أون لاين بعيدا عن الطوابير الطويلة المملة فى الجهات الحكومية، التى تضيع لك الوقت والجهد وقد لا تنجز أعمالك، وخلال أيام سيتم إطلاق باقة من الخدمات الحكومية التى يمكن إنجازها أون لاين.

ما هى عدد الخدمات الحكومية التي سيتم تقديمها أون لاين؟وفقاً لتصريحات الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم إطلاق 36 خدمة حكومية رقمية.

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ما هى أبرز هذه الخدمات، ومتى سيتم إطلاقها؟اختارت الحكومة البدء بتنفيذ الخدمات الأكثر طلباً وهي خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار، على أن يتم إطلاقها مطلع شهر يوليو المقبل.

كيف سيتم أداء تلك الخدمات من المنزل؟أتاحت وزارة الاتصالات أداء الخدمات الحكومية عبر عدة منافذ وهي تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.

وبالنسبة للمواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا؟أتاحت الحكومة أداء الخدمات الحكومية عبر البريد ومراكز الاتصالات للمواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجي، حيث يمكنهم التوجه لمقرات البريد، وعددها 4500 مقر منتشر بجميع محافظات الجمهورية لأداء تلك الخدمات بمساعدة موظفي الهيئة.

وما الضمان لعدم تكرار مقولة "السيستم واقع"؟بحسب وزير الاتصالات، فأن الحكومة خصصت 6 مليارات جنيه لتكلفة ربط نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهراً، تم إنجاز ربط 5300 مبنى حكومي، وهو ما يساعد على كفاءة ربط الخدمة بسرعة وفعالية دون انقطاع.