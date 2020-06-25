شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط عند الفتح بفعل القلق من تنامى إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، على انخفاض اليوم الأربعاء، بعد يوم من بلوغ ناسداك ذروة جديدة، مع تقييم المستثمرين لمخاطر طفرة فى إصابات فيروس كورونا بعدة ولايات أمريكية على الاقتصاد المحلى ككل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 163.14 نقطة بما يعادل 0.62 بالمئة ليفتح على 25992.96 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.89 نقطة أو 0.54 بالمئة مسجلا 3114.40 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 37.55 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 10093.82 نقطة.