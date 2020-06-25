شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهوي 5% بفعل المخزون الأمريكي وتزايد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت أسعار النفط أكثر من 5 %، بما يزيد على دولارين للبرميل اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا جديدا وتجدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول مثل ألمانيا وفي مناطق كثيفة السكان بالولايات المتحدة.

شهدت الولايات المتحدة ثاني أكبر زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة. وثمة زيادات أيضا في الصين وأمريكا اللاتينية والهند مما أثار قلق المستثمرين وضغط على أسعار النفط.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، "ترسل السوق إشارة مفادها أنها إذا لم تحصل على تطمين دائم بأننا نتجاوز انكسار الطلب الذي حدث بسبب الجائحة، فإن ارتفاع أسعار النفط لن يكون منطقيا بالفعل."

وتحدد سعر تسوية خام برنت عند 40.31 دولار للبرميل، منخفضا 2.32 دولار بما يعادل 5.4 بالمئة. كان برنت سجل أمس الثلاثاء أعلى سعر له منذ أوائل مارس آذار، أي قبيل أن تعضف بالأسواق الجائحة وحرب الأسعار السعودية الروسية.

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وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 38.01 دولار للبرميل، متراجعا 2.36 دولار أو 5.8 بالمئة.

تأثرت الأسعار أيضا بارتفاع الدولار، الذي يتحرك في عكس اتجاه النفط، وبتراجع في الأسهم.

زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 299 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

ذاك ثالث مستوى قياسي على التوالي لمخزون الخام الأمريكي.