شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 2.3 مليون زيادة في عدد مشتركى المحمول يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 95.7 مليون مشترك في يناير الماضي، مقابل 93.4 مليون مشترك في شهر يناير من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.3 مليون مشترك.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد مشتركي التليفون الثابت، حيث بلغ عددهم نحو 9.1 مليون مشترك في يناير الماضي، مقابل 8.2 مليون مشترك في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 900 ألف مشترك.

ويشهد قطاع الاتصالات زيادة كبيرة في حجم الاقبال على خدمات الأنترنت، بالتزامن مع الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وتتبنى وزارة الاتصالات خطة طموحة تهدف إلى زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في مصر ودعم تطوير المجتمع الرقمي، وتقترح الخطة توجيهات استراتيجية مختلفة لتلبية احتياجات خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر.

وتسعى الخطة إلى وضع مصر في مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الحكومية، وبالتالي تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات الحضرية والريفية.

وتعتمد الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة على ثلاث محاور أساسية، وهي إتاحة الخدمة على نطاق جغرافي واسع، وتوافر هذه الخدمة وزيادة استخدامها من خلال زيادة عدد المشتركين بالخدمة، وأخيرا توفير خدمة الإنترنت السريع للمواطن في المناطق المهمشة ومن ثمَ تضييق الفجوة الرقمية في مصر.