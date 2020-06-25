شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 592.870 مليار جنيه.





إيقاف تداول 31 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 31 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية لحليج الأقطان، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، رواد السياحة، الشمس للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، التعمير والاستشارات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، العامة لصناعة الورق-راكتا، المجموعة المصرية العقارية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بنك قناة السويس، آسيك للتعدين-اسكوم، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أسمنت سيناء، برايم القابضة للاستثمارات المالية، السويدي إليكتريك.





البورصة تربح 10.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 592.870 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 476.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 7.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.40%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 92.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 125.2 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 11039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 12724 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4229 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 760 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%.

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- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 9.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 7.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.90%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.473 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.681 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.26%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شراكة منقسمة بسعر إغلاق 27.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.12%.