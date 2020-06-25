شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء..ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 2.55% بختام تعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد عدد من الأخبار الهامة على المستورى المحلى والعربى، لعل أبرزها ارتفاع مؤشر البورصة المصرية 2.55 % بختام جلسة التعاملات اليوم، وفيما يلى موجز اخبار الاقتصاد.

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 58.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5179.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.45% رابحاً 81.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5669.35 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 13.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4212.60 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.25 نقطة.

أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة لما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن اقتراح فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة «الآيفون» في مصر. ذكر بيان لوزارة المالية، أن التصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط بشأن هذا الاقتراح، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتمت للحقيقة بأي صلة، مهيبًا بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مد موعد اغلاق المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في مجال البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية لمدة شهرين، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، لكي تتاح الفرصة بصورة أكبر للتقدم للمزايدة ليكون موعد الإغلاق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الساعة 12 بتوقيت القاهرة .

ارتفع الدولار بعض الشيء اليوم الأربعاء بعدما مُني بخسائر على مدى يومين متتاليين فيما تراجعت الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع في الأسواق.وكسبت العملة الأمريكية أكثر من 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات مع ضعف الإقبال على المخاطرة في التعاملات المبكرة في أوروبا.وتعرضت عدة عملات رئيسية لضغوط بيعية، بما في ذلك الجنيه الاسترليني الذي نزل بأكثر من ثلث في المئة. وتخلى اليورو عن بعض مكاسب الأسبوع متراجعا 0.2 بالمئة.

Advertisements

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعا مع وفد شركة سامسونج العالمية الذى ضم شونكي كوان رئيس مجلس ادارة شركة سامسونج مصر وجهوان لي رئيس الشركة للمبيعات وعدد من مسئولي الشركة حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية فى مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة...حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية و أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.

صرح السفير هانى صلاح ، سفير مصر لدى أفغانستان ، بأن إحدى الشركات المصرية قد نجحت في النفاذ إلى السوق الأفغاني من خلال توقيع عقد مشروع إنشاء محطة طاقة بسعة 59 ميجاوات بقيمة تبلغ 89 مليون دولار في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان، بما يزيد من الطاقة الكهربائية فى أفغانستان بنسبة 30% ويُسهم في إيجاد 200 فرصة عمل مباشرة وأعداد كبيرة من فرص العمل غير المباشرة.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، بقيمة جنيهين للمرة الثانية ليصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب منذ صباح اليوم 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر أوقية الذهب إلي أكثر من 1770 دولارا لأعلي مستوي للذهب عالميا خلال 8 اشهر، الأمر الذي أدى إلى صعود المعدن النفيس في مصر إلي مستوي 797 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهو أعلي مستوي سجله الذهب في مصر، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية .