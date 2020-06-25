شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: قرارات الحكومة بإعادة النشاط التجارى يكسر حالة الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس متي بشاي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة فتح المحلات التجارية ومد عملها حتي العاشرة مساء جيد للغاية.

وأضاف أن هذه القرارات تعتبر بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة خاصة أن الفترة الماضية شهدت العديد من الالتزامات علي التجار دون عمليات بيع خاصة في محلات المقاهي والكافيهات والكوافير والمطاعم وصالات الجيم، ورغم ذلك كانت مستمرة في دفع الإيجارات الالتزامات للعمالة.

وأشار "بشاي" إلي أن فتح المحلات سيكون مصاحبا له الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات وعدم دخول المحلات بدونها وكذلك التباعد الاجتماعي.

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وأوضح أن العودة تدريجيًا إلى الحياة لها تأثير إيجابي على تجار التجزئة وأصحاب المحلات، مشيرًا إلى أن قرار رفع الحظر له تأثير على سلوكيات الطلب.

وأشار إلي أن الطاقة الإنتاجية تأثرت بانحسار الطلب خلال الفترة الماضية، ذاكرًا أن إغلاق حركة الحياة يؤدي إلى تأثر حركة الشراء، بالرغم من استمرار الإنتاج بنفس مستوياته.

وأعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم و غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداسي الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.