شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 6% بفعل المخزون الأمريكى ومخاوف اشتداد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط، ستة بالمئة اليوم الأربعاء، بعد أن سجل مخزون الخام الأمريكى مستوى قياسيا جديدا، وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى دول مثل ألمانيا ومناطق كثيفة السكان بالولايات المتحدة.

تتزايد حالات الإصابة فى الولايات المتحدة، التى سجلت ثانى أكبر ارتفاع فى الإصابات الجديدة منذ بداية الأزمة، وفى الصين وأمريكا اللاتينية والهند مما أثار مخاوف المستثمرين وضغط على أسعار النفط.

وقال ستيفين برينوك من شركة السمسرة بي.في.إم "هذه جميعها مراكز مهمة للطلب على النفط. موجة ثانية من الإصابات والإغلاقات ستخرج تعافى الاقتصاد العالمى عن مساره، فضلا عن الطلب على النفط وأسعاره."

وبحلول الساعة 1633 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.52 دولار بما يعادل 5.9 بالمئة إلى 40.11 دولار للبرميل بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، أى قبيل أن تعصف بالأسواق كل من الجائحة، ونزل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 2.56 دولار أو 6.3 بالمئة إلى 37.81 دولار.

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زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز والتى كانت لزيادة 299 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، عازية الزيادة إلى ارتفاع الإنتاج.

ذاك ثالث مستوى قياسى على التوالى لمخزون الخام الأمريكي.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة فى ميزوهو، "أكثر ما كان يثير قلقى هو انتعاش الإنتاج المحلى وها قد زاد - واستطاع بمفرده أن يلحق بعض الضرر بالسوق."