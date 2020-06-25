شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رسمى: مخزونات الخام الأمريكية ترتفع والبنزين يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مخزونات الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة، فى حين تراجع مخزون البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفع مخزون الخام 1.4 برميل فى الأسبوع المنتهى فى 19 يونيو إلى 540.7 مليون برميل، فى حين توقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 299 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام، بنقطة التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما 991 ألف برميل فى أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام، بمصافى التكرير 240 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافى 0.8 نقطة مئوية.

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وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.7 مليون برميل، على مدار الأسبوع إلى 255 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع تراجع 1.3 مليون برميل توقعه المحللون فى استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة 249 ألف برميل إلى 174.7 مليون برميل، فى حين كان المتوقع انخفاضها 620 ألف برميل.

وتراجع صافى واردات الولايات المتحدة، من الخام 797 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.