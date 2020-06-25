شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. خطوات شحن المحمول إلكترونيا بعد إلغاء الكروت فئة 50 و100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التى حصل عليها المستخدمين، وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن، كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة فى شحن الرصيد.

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انفوجراف

يأتى ذلك فى إطار مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards) وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول، حيث تأتى هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الإلكترونى كبديل لعمليات الشحن التقليدية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى وتعزيز آليات الشمول المالى بالاعتماد على المدفوعات الرقمية.

ويساهم القرار فى تشجيع مستخدمى خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكترونى المختلفة، فقد تم الموافقة على العروض التى تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.