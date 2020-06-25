شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن إدخال التكنولوجيا لـ119 شركة قطاع أعمال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تحديث وتطوير شركاتها التابعة من ادخال خطة تتكون من عدة محاور تركز على التطوير الادارى والفنى والمالى بما تشملهم تلك المحاور من عناصر تتعلق بالميكنة وبالموارد البشرية ، واليوم شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية.

متى بدأت خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإدخال التكنولوجيا للشركات؟

بدأ برنامج الوزارة للتحول الرقمي قبل عامين ويشمل تخطيط وإدارة الموارد في 63 شركة قابضة وتابعة كمرحلة أولى باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص، و3 ملايين دولار سنويا لتشغيل مركز إدارة البيانات والدعم الفني.

س ما الهدف من هذا التعاون بين الوزارتين ؟

بموجب البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط وخدمات الإنترنت لهذه الشركات بسرعات فائقة من خلال كابلات الألياف الضوئية، وذلك لإتاحة وتطوير التحول الرقمي بها.

وما الخدمات التى سيتم تقديمها لـ119 شركة قطاع أعمال عام؟

من المنتظر استفادة الشركات من خدمات الألياف الضوئية في كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال في نحو 119 موقعاً مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقاً لحاجة الشركات القابضة والتابعة، بما يساهم في نشر الخدمات المميكنة في تلك المواقع على مستوى الجمهورية، حيث تدعم تكنولوجيا الألياف الضوئية زيادة كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم تقديم المزيد من الخدمات المتطورة التي تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

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وما انعكاس هذا الأمر على شركات قطاع الأعمال العام؟

الهدف و في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام هو تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية للشركات التابعة لها، وفي إطار الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات.

كم تبلغ مدة هذا الاتفاق ؟

يسري هذا البروتوكول لمدة عامين ويجدد تلقائياً.

ومتى ينتهى التحديث الكامل لشركات قطاع الأعمال العام؟

المرحلة الأولى بدأت العام الماضي وانتهت بوضع سياسات وإجراءات للتحول الرقمي، تبعها المرحلة الثانية والتي شملت برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات، ومن المتوقع أن تبدأ بعد هذه المرحلة، المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تشمل مركز إعداد الكفاءات لإدارة المنظومة.