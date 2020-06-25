شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة BIMCO تشيد بمعدلات أداء قناة السويس رغم تداعيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى أداء قناة السويس فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ مطلع العام الحالى باهتمام عالمى وإشادات دولية من قبل العديد من المنظمات البحرية؛ أحدثها التقرير الصادر عن منظمة (BIMCO) المجلس البحرى البلطيقى والدولى الذى يعد أكبر تجمع دولى للنقل البحرى فى العالم.

وقالت هيئة قناة السويس -فى بيان صحفى اليوم الأربعاء- إن التقرير الذى أعده بيتر ساند كبير محللى النقل البحرى بالمنظمة العالمية تحت عنوان "ارتفاع حركة الملاحة بالقناة رغم تفشى فيروس كورونا المستجد" استهدف تحليل مؤشرات أداء حركة الملاحة بالقناة بشكل عام مع إلقاء الضوء على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمعدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الحاويات.



فى مستهل التقرير، أشاد كبير محللى النقل البحرى بالمنظمة العالمية بالمؤشرات العامة لأداء قناة السويس حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع قدره 8% فى أعداد السفن العابرة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ثم تطرق بعد ذلك إلى نجاح قناة السويس فى تسجيل ارتفاع فى معدلات عبور سفن الصب الجاف بنسبة تقترب من 42%، حيث سجلت إحصائيات الملاحة فى الفترة من يناير إلى مايو 2020 عبور 2129 سفينة صب بزيادة قدرها 607 من السفن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من الأحوال المضطربة للسوق العالمى لتجارة الصب الجاف وهو ما يشير إلى نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة الخاصة بسفن الصب، فضلاً عن إجراءات المنظمة البحرية الدولية بتقليل نسبة الكبريت فى الوقود مما شجع على الرحلات القصيرة لتوفير الوقود المستخدم.

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كما استعرض التقرير ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول عبر القناة خلال شهرى إبريل ومايو الماضيين مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما شكل عبور ناقلات البترول ما يقرب من 29% من إجمالى حركة عبور السفن فى القناة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، وذلك فى ظل زيادة الطلب وتشريعات المنظمة البحرية الدولية IMO بخصوص نسبة الكبريت.



وعن مدى تأثر تجارة الحاويات العالمية من تداعيات أزمة فيروس كورونا وانعكاساتها على معدلات عبور سفن الحاويات فى القناة، أوضح التقرير تضرر سوق تجارة الحاويات بشكل بالغ من أزمة فيروس كورونا مما دفع العديد من الخطوط الملاحية إلى تقليص الطاقة الاستيعابية العاملة عن طريق إلغاء العديد من الرحلات وهو ما تشير إليه نسبة سفن الحاويات المتوقفة عن العمل والتى تصل إلى 11,6% من أسطول سفن الحاويات العالمي، فيما تواجه النسبة المتبقية من الخطوط الملاحية العاملة صعوبات وتحديات تشغيلية عديدة جعلها تلجأ إلى زيادة نولون الشحن لتغطية النفقات التشغيلية المرتفعة والتى لا يعوضها فى المقابل سوى بديل زيادة الطلب على تجارة الحاويات وهو ما يشهد تراجعاً حاداً فى الآونة الأخيرة.



بدوره، أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس -فى البيان- أن قناة السويس نجحت فى تعزيز مكانتها الرائدة و كسب ثقة المجتمع الملاحى والعملاء من الخطوط الملاحية من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وفق نهج علمى ومدروس قائم على فتح قنوات اتصال مع العملاء لتحقيق المصالح المشتركة، وتبنى سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للتيسير على العملاء وتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب فى تلك الفترة من خلال تفعيل حزمة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمى للهيئة وأبرزها خدمة طلب عبور السفن.