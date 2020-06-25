شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وقطر تواصل نزيف الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.71% خاسراً 51.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.36 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.01% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2099.21 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم، وانخفض مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3524.550 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.38% خاسراً 35.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9225.92 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.24% رابحاً 10 نقطة ليغلق عند مستوى 4329.72 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.04% رابحاً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.83 نقطة.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% خاسراً 51.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.5% رابحاً 196.22 ليغلق عند مستوى 8036.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 246.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% خاسراً 51.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.5% رابحاً 196.22 ليغلق عند مستوى 8036.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 246.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال. وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاعي المرافق العامة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.95%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%. وقفز 59 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.11%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 5.09%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.53%، فيما تراجع 128 سهماً على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 5.29%، ثم سهم "نادك" بنسبة 5.25%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.86%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 292.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبي تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.01% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2099.21 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.3 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 333.7 مليون سهم محققة ما قيمته 327.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5202 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.27%، تلاه قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.51%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 10.71%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22 مليون ورقة بقيمة 62.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.40%.

بورصة أبوظبىارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحاً 10 نقطة ليغلق عند مستوى 4329.72 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 490.96 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 72.6 مليون سهم، بقيمة 196.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2313 صفقة. بورصة أبوظبىارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحاً 10 نقطة ليغلق عند مستوى 4329.72 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 490.96 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 72.6 مليون سهم، بقيمة 196.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2313 صفقة. Advertisements وصعد ببورصة أبوظبي قطاعات الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.13%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%. وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 14.29%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 6.06%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.73%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.7%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 2.54%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.58%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 61.1 مليون درهم.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% رابحاً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 451.9 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.40% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، كما تراجع سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.51%.





بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 58.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5179.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.45% رابحاً 81.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5669.35 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 13.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4212.60 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.9 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.12%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 51.92%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 34.30%، ثم سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.80% ثم سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.31%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 7.68%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسراً 0.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3524.550 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 835.2 ألف ريال عبر تنفيذ 386 صفقة لعدد 45 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 10 أسهم على رأسها "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.65%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 4.40%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 10%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 10%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 6.25%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسراً 35.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9225.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 283.5 مليون سهم بقيمة 370.1 مليون ريال عبر تنفيذ 9095 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.