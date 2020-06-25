شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.71% بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% خاسراً 51.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.5% رابحاً 196.22 ليغلق عند مستوى 8036.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 246.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاعي المرافق العامة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.95%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%.

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وقفز 59 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.11%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 5.09%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.53%، فيما تراجع 128 سهماً على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 5.29%، ثم سهم "نادك" بنسبة 5.25%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.86%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 292.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، حيث قام بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني لعام 2020، حيث تمت الموافقة على توزيع 140.7 مليون ريال سعودي لعدد 216.5 ألف سهم مستحق، بقيمة 0.65 ريال سعودي للسهم الواحد.