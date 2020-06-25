شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق منخفضا بأكثر من 700 نقطة في ظل القلق من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة فضلا عن ضعف أداء قطاع الطاقة نتيجة تراجع أسعار النفط.



ومن المنتظر يوم الخميس صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول وسط توقعات بانكماش بنسبة 5%.



كان صندوق النقد الدولي قد أعلن اليوم خفض توقعاته للاقتصاد العالمي بانكماش نسبتته 4.9% في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة بانكماش نسبته 3%، كما توقع الصندوق تسجيل الاقتصاد الأمريكي انكماشا بنسبة 8% هذا العام.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية، وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بأن الفيروس لم يصل لذروته بعد.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبةة 5.9% وأغلق عند 38.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 37.3 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 5.4% مغلقا عند 40.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 39.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 2.7% (ما يعادل 710 نقاط) إلى 25446 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25992 نقطة وأقل مستوى عند 25296 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 2.2% (ما يعادل 222 نقطة) إلى 9909 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 10137 نقطة وأقل مستوى عند 9842 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.6% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 3050 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3115 نقطة وأقل مستوى عند 3032 نقطة.