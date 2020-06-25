شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض متخلية عن مكاسبها السابقة بسبب قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل قوة الدولار وضغطه على السلع الزراعية والمعادن، وذلك رغم تعزيز الصين لمشترياتتها من الصويا الأمريكية في الآونة الأخيرة.



وزادت الحكومة الصينية لمشترياتها من الصويا الأمريكية وسط توقعات بأن بكين تلتزم ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة بين البلدين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



ومنذ الانخفاض إلى أدنى مستوى في نحو عام خلال أبريل/نيسان الماضي، ارتفعت أسعار الصويا بحوالي 6.4%، لكنها تراجعت اليوم بسبب ضغط العملة الأمريكية.

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وفي مايو/أيار، اشترت الحكومة الصينية ما يقرب من خمسة ملايين طن من الصويا الأمريكية، بحسب بيانات وزارة الزراعة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% إلى 8.70 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 8.77 دولار في حين سجل أقل سعر عند 8.70 دولار.